Samuel L. Jackson en vrouw krijgen onderscheiding voor inzet

Acteur Samuel L. Jackson en zijn vrouw LaTanya Richardson Jackson worden onderscheiden voor hun maatschappelijke inzet. Het echtpaar krijgt tijdens het jaarlijkse gala van de HollyRod Foundation de Clarence & Jacqueline Avant Humanitarian Award, meldt Variety.

De HollyRod Foundation zet zich in voor families van mensen met autisme of de ziekte van Parkinson. De organisatie werd in 1999 opgericht door actrice Holly Robinson Peete en haar man, voormalig American-footballspeler Rodney Peete.

Jackson en Richardson Jackson ontvangen de prijs op 7 november in Los Angeles. Eerdere ontvangers van de onderscheiding zijn onder anderen Naomi Campbell, Viola Davis en Don Cheadle.