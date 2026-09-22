Medewerker kermisattractie Oktoberfest omgekomen bij ongeluk

MÜNCHEN (ANP/DPA) - In het Duitse München is maandagavond een 52-jarige medewerker van een kermisattractie van het Oktoberfest om het leven gekomen. De man werkte volgens de Süddeutsche Zeitung bij de Hangover, een vrijevaltoren van zo'n 85 meter hoog. De gebruikers van de kermisattractie waren volgens de politie niet in gevaar.

De medewerker stond mogelijk op een plek onder de vrijevaltoren waar het niet veilig was, meldt de politie. Hij is mogelijk geraakt en verpletterd door de attractie en raakte ernstig gewond. De man overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.

De attractie is ruim afgezet en er is ondersteuning voor mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren.

De 191e editie van het Oktoberfest begon afgelopen zaterdag in München en duurt tot 4 oktober. Het volksfeest wordt jaarlijks door zo'n zes miljoen mensen bezocht.