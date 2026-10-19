Samuel Welten brengt 8 januari debuutalbum Prins uit

Samuel Welten brengt binnenkort zijn eerste album uit. Dat maakt de zanger bekend in RTL Boulevard. Het album gaat Prins heten en is vanaf 8 januari te beluisteren.

"Toen ik begon met zingen, was ik vaak de jongste en zeiden de mensen om mij heen sarcastisch: 'daar komt de prins weer aan'", zegt de 20-jarige zanger over de titel van het album. Welten heeft naar eigen zeggen twee jaar gewerkt aan de plaat. "Ik heb nog nooit zo hard gewerkt voor iets, ik zie het een beetje als mijn zoontje", aldus Welten in de aankondiging.

De zanger won dit jaar meerdere muziekprijzen met zijn doorbraakhit Echte Liefde Is Te Koop. Zo won hij een Buma Award en twee Edisons in de categorieën Nieuwkomer en Hollands. Ook was hij de grote winnaar bij de Buma NL Awards.