Economische missie naar Saudi-Arabië van Mathilde uitgesteld

De economische missie naar Saudi-Arabië onder leiding van de Belgische koningin Mathilde is uitgesteld. De missie stond gepland voor eind november, maar Belgische media schrijven maandag dat deze is uitgesteld vanwege de veiligheidssituatie in het land.

De economische missie had moeten plaatsvinden van 21 tot 26 november. Volgens persbureau Belga zal minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot ondanks het uitstel in dezelfde periode wel een diplomatieke missie leiden. In een persbericht staat dat het de bedoeling blijft om in de toekomst een economische missie naar het koninkrijk te organiseren.

Saudi-Arabië heeft te maken met aanhoudende aanvallen van de Houthi's uit Jemen. Onlangs vielen de Houthi's de luchthaven in de Saudische hoofdstad Riyad aan. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven.

Voor koningin Mathilde zou het haar tweede economische missie zijn geweest. Eerder dit jaar ging ze naar Turkije voor een soortgelijk bezoek.