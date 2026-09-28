Samuel Welten ervaart 'nul druk' om weer hit te maken

De grote winnaar bij de Buma NL Awards, Samuel Welten, ervaart ondanks zijn succes van het afgelopen jaar "nul druk" om opnieuw met een hit te komen. Dat vertelde de zanger maandag aan het ANP voorafgaand aan de uitreiking van de Buma NL Awards in Tilburg. "Ik denk altijd: if it's meant to be, it will be."

Welten is naar eigen zeggen voortdurend bezig met nieuwe muziek. "Er komen allerlei nieuwe dingen aan", aldus de zanger. Daarbij werkt hij nauw samen met zijn vaste schrijfteam. "Mijn schrijfteam is een soort band waarvan ik het minst getalenteerde lid ben", aldus Welten.

De aandacht die zijn succes met zich meebrengt, bevalt Welten naar eigen zeggen goed. "Dat je gewoon zoveel mensen blij aan het maken bent, dat is waar ik voor leef. En voor de aandacht natuurlijk", voegde hij er lachend aan toe. "Ik ben wel een aandachtsjunkie en het is superleuk om ervoor te zorgen dat mensen een goede tijd hebben."

Welten won met zijn nummer Echte liefde is te koop de prijs van Meest Succesvolle Single en kreeg ook de prijs voor Meest Succesvolle Kroeghit.