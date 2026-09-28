Clouseau over stadionconcert: dachten dat het nooit zou lukken

Clouseau had niet gedacht ooit als Belgische band een eigen stadionconcert in België te kunnen geven. Koen en Kris Wauters staan volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. "In België heeft nog nooit een Belgische artiest in een stadion gespeeld. Dus echt uniek", zegt Koen tegen het ANP. "Wij dachten: het zal nooit lukken."

Het concert op 4 augustus 2027 wordt het grootste uit de carrière van Clouseau. De band is volgens organisator Greenhouse Talent namens België de eerste met een eigen concert in het Koning Boudewijnstadion, waar tienduizenden bezoekers terechtkunnen.

Het podium komt midden in het stadion te staan. Over het geluid maakt Koen zich weinig zorgen. Volgens hem biedt de centrale opstelling juist mogelijkheden om dat goed te krijgen. "We hebben ook geluidsmensen van wereldniveau."