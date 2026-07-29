Samuel Welten 'even genezen' van deelname tv-shows

Samuel Welten ziet zichzelf niet zo snel weer meedoen aan een televisieprogramma. Door zijn recente mislukte deelname aan de Videoland-show Het Jachtseizoen: Most Wanted is hij "even genezen", schrijft de zanger op Instagram.

"Mensen vragen me vaak; waarom doe jij niet mee aan De Verraders of Expeditie Robinson etc. Heel eerlijk gezegd, vroeger had ik daarvan gedroomd", aldus Welten. "Maar ik heb 1x aan Jachtseizoen meegedaan. En ik was binnen 6 uur gepakt ... en ik ben nog nooit ergens zoveel op aangesproken en uitgelachen."

Welten zou daarom nog weleens een herkansing willen. "Als ik ergens nog een keer zou meedoen is het wel aan het Jachtseizoen (maar niet binnenkort). Ik ben voor nu even genezen."

De zanger ziet ook deelname aan The Voice wel zitten, al denkt hij niet dat hij wordt toegelaten. Dat "mag denk ik niet", grapt hij.