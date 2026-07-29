Koning Felipe ontvangt Spaanse premier op Mallorca

Koning Felipe van Spanje heeft woensdag op zijn vakantieadres in Mallorca bezoek gekregen van de Spaanse premier Pedro Sánchez. Ze ontmoetten elkaar in het Almudaina-paleis in Palma de Mallorca.

Het is traditie dat de Spaanse premier aan het begin van het zomerreces langsgaat bij de koning. Tijdens het onderhoud van woensdag werd onder meer gesproken over de natuurbranden die de afgelopen dagen in verschillende provincies hebben huisgehouden.

Felipe brengt zijn vakantie elk jaar door op Mallorca. Hij arriveerde vorige week, maar onderbrak zijn verblijf al na een paar dagen. Eerst bezocht hij met zijn vrouw koningin Letizia de door branden getroffen gebieden rondom Madrid en vervolgens reisde hij naar Peru voor de beëdiging van de nieuwe president.

Voor Felipe was de audiëntie met Sánchez voorlopig zijn laatste agendapunt. Letizia gaat nog wel aan het werk: zij is komend weekeinde nog aanwezig op het filmfestival van Mallorca.