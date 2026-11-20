Samuel Welten heeft een verrassende uitspraak gedaan tijdens een interview met de Volkskrant. De 20-jarige volkszanger houdt namelijk niet van volksmuziek en luistert liever naar andere nummers. "Ik hou van Robbie Williams, Toto, Simply Red en Daryl Hall and John Oates. Het hoeft niet alleen maar oude muziek te zijn, als het maar goede muziek is."

Welten had vroeger dan ook niet voor ogen om later volkszanger te worden. "Ik heb ooit tegen mijn vader gezegd: ik ga nog liever elke dag op kantoor zitten dan dat ik volkszanger word. Maar ja, het liep anders", vertelt hij. Welten zingt al sinds zijn elfde, maar kende ook een periode waarin hij youtuber wilde worden. "Toen ik op een gegeven moment een video online zette waarin ik een lied van Gordon zong, kreeg ik veel meer views." Vervolgens rees bij hem het idee om te gaan zingen.

Welten brak vorig jaar door met het nummer Echte Liefde Is Te Koop, waarmee hij direct een nummer 1-hit scoorde. De zanger vond het dan ook lastig toen zijn derde single Dansen Met De Duivel minder succes opleverde. "Ik was gewend aan honderdduizenden streams op een dag. En dat gebeurde ineens niet." Inmiddels heeft Welten zijn eigen show, wat voor hem "de ultieme bevestiging" is dat hij meer is dan die ene hit. "Je moet natuurlijk geen eendagsvlieg worden."