LIVERPOOL (ANP) - Liverpool-trainer Andoni Iraola heeft goede hoop dat Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong zondag in de thuiswedstrijd tegen Manchester United weer deel uitmaken van de wedstrijdselectie. De drie Nederlanders ontbraken de voorbije interlandperiode in de selectie van Oranje wegens blessures.

"Als alles goed verloopt, denk ik dat ze alle drie beschikbaar zijn dit weekend", aldus Iraola op de website van Liverpool. "Gravenberch heeft nog wat pijn, maar hij kan daar wel mee omgaan en heeft de afgelopen twee dagen met ons meegetraind. Ik hoop dat hij beschikbaar is. Jeremie is aan het herstellen, soms kan de interlandpauze daarbij helpen. Hij mag nu weer met de groep meetrainen en hij zou beschikbaar moeten zijn. Met Virgil gaat het ook goed."

Liverpool neemt na tien speelronden de vierde plaats in de Premier League in. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt 9 punten. Manchester United, waar trainer Mauricio Pochettino zondag gaat debuteren, is de nummer 18 van de Premier League.