Samuel Welten wint Buma Award met Echte Liefde Is Te Koop

Samuel Welten heeft maandagavond de Buma Award Nationaal gewonnen met zijn doorbraakhit Echte Liefde Is Te Koop. Zijn nummer was het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland. Internationaal was dat het nummer Luther van Kendrick Lamar en SZA, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse producer Roselilah. De geboren Utrechtse won er eerder dit jaar een Grammy mee.

De muziekprijzen voor componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers werden maandagavond uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. De componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en bestverkochte singles van 2025 kregen de Buma Awards Nationaal en Internationaal.

De top 20 Nationaal wordt, net als vorig jaar, gedomineerd door Nederlandstalige nummers. Ik Zing van Zoë Livay en Snelle staat op de tweede plaats. In de top 10 van de Buma Awards Nationaal staan verder Nederlandstalige nummers als Lotje van de Utrechtse studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U., Ga Dan! (Roxy Dekker), Beetje Van Mij (Antoon), Terug In De Tijd (Yves Berendse) en Atlas (Pommelien Thijs). Niet-Nederlandstalige nummers die hoog eindigden waren het songfestivalnummer C'est La Vie van Claude (3) en Told You So van Martin Garrix en Jex (5).

De juryprijzen bij de Buma Awards werden eerder al bekendgemaakt. De Buma Gouden Harp ging naar Maykel Piron, medeoprichter van Armada Music, en de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter was voor Sef.