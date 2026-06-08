NEW YORK (ANP) - Doelman Bart Verbruggen is geblesseerd uitgevallen tijdens de laatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Oezbekistan in New York. De doelman kwam in botsing met verdediger Abdukodir Khusanov van Manchester City. Hij speelde vervolgens nog even verder, maar liet zich vervangen door Mark Flekken.

Het is nog niet bekend hoe ernstig de blessure van Verbruggen is. Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd van het WK tegen Japan in Dallas.

Robin Roefs is de derde doelman in de selectie van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman zag eerder op maandag Jurriën Timber afhaken voor het WK. De verdediger heeft te veel last van een liesblessure. Lutsharel Geertruida is als zijn vervanger opgeroepen.