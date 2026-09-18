Sanne Vogel getrouwd na verloving van negen jaar

Sanne Vogel is getrouwd met haar partner Melchior. De twee gaven elkaar op 4 september het jawoord, delen ze vrijdag met een reeks foto's op Instagram. Het stel was negen jaar verloofd.

"Getrouwd in een bad van liefde", schrijven de actrice en haar echtgenoot met een hartjes-emoji. "We hebben gelachen, gedanst, gehuild, geproost, gegeten en het leven gevierd", sluiten ze het bericht af. Op de foto's is Vogel te zien in haar witte jurk en Melchior in een groen pak.

Op Instagram feliciteren veel bekende Nederlanders de Verliefd op Ibiza-actrice, die ook regisseur is. "Prachtig", schrijft Bridget Maasland. Georgina Verbaan noemt de foto's "heel mooi". Ook Marlijn Weerdenburg, Özcan Akyol en Jennifer Hoffman reageren.

In december 2019 werden de twee ouders van een tweeling. Hun zoontje heet Loewy Bertus en de dochter Bella Jo.