Sanne Wallis de Vries wil platform voor gesneuvelde NPO-shows

Sanne Wallis de Vries werkt aan een nieuw streamingplatform voor programma's die in haar ogen onterecht zijn gesneuveld bij de publieke omroep. De cabaretière en actrice denkt onder meer aan titels als Zomergasten en Van Roosmalen & Groenteman, zei ze vrijdag in de onlinetalkshow Café DeLaMar met Cornald Maas.

"Ik heb met een groep mensen het idee om een streamingplatform op te richten om dat soort programma's of weer nieuw leven in te blazen of nieuwe programma's te maken", zei Wallis de Vries. Ze noemde vervolgens Zomergasten, waaraan afgelopen zomer na bijna veertig jaar een einde kwam. "Maar ook bijvoorbeeld Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman moeten weg. Dan denk ik: nou, kom maar bij ons platform. Het moet eerst nog komen hè, even voor de duidelijkheid."

Wallis de Vries vindt het jammer dat veel programma's van kwaliteit verdwijnen bij de NPO en plaatsmaken voor bijvoorbeeld spelletjes. "Niks tegen Frans Bauer, maar een realitysoap over Frans Bauer op de publieke is oké, zolang je er ook maar andere dingen naast hebt. Maar al die dingen daarnaast gaan weg. En dat verontwaardigt mij. (...) Door bepaalde politieke keuzes wordt de publieke omroep bijna wegbezuinigd. Ik vind het gênant en ik vind het stom."

De nog op te richten streamingdienst bevindt zich momenteel nog "heel erg in de brainstormfase", maar volgens Wallis de Vries reageert bijna iedereen goed op de plannen.