De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en het Nederlands Theater Festival (NTF) hebben woensdag de twaalf genomineerden bekendgemaakt voor de Theo d'Ors, de prijzen voor de meest indrukwekkende acteerprestaties van het afgelopen seizoen. In diverse categorieën maken onder anderen Georgina Verbaan en Sarah Janneh kans op een prijs.

Voor de Theo d'Or voor de meest indrukwekkende acteerprestatie in een dragende rol zijn Florian Myjer, Jatou Sumbunu, Keja Klaasje Kwestro en Manoushka Zeegelaar Breeveld genomineerd. Ze maken kans vanwege hun rollen in respectievelijk de stukken The Actor, Teckel, F*CK LOLITA en Moeder van Europa.

In de categorie voor de meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol maken Bram Suijker voor zijn rol in Millennial, Ella Kamerbeek voor haar rol in Trut, Georgina Verbaan voor haar rol in Millennial en Samantha Cherish Wielkens voor haar rol in Black Joy kans op een beeldje.

Brabo Leone

Sue-Ann Bel (Bitemarks on her tongue), Sarah Janneh (Brabo Leone), Jacobien Elffers & de Superdrum (SUPERDRUM) en Ensemble DE HOE (DE SITCOMEBACK) zijn genomineerd voor de Theo d'Or voor de meest grensverleggende podiumprestatie.

"Voor deze makers komen de mensen naar onze podia toe", aldus Leontien Wiering, voorzitter VSCD. "De diverse lijst met genomineerden geeft een goed beeld van de hoge kwaliteit van de voorstellingen en het brede aanbod dat op onze podia wordt geprogrammeerd." De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Gala van het Nederlands Theater op zondag 13 september 2026 in Internationaal Theater Amsterdam.