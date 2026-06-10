AMSTERDAM (ANP) - De gemeenteraad van Amsterdam heeft in meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord dat PRO Amsterdam en D66 hebben gesloten. Beide coalitiepartijen stemden voor, de oppositie stemde tegen. PRO Amsterdam en D66 hebben samen 25 van de 45 zetels.

In de middag was er een debat over het akkoord. Daar plaatste de oppositie kritische kanttekeningen bij. Een aantal partijen, waaronder DENK, JA21, Partij voor de Dieren en Volt, vond dat de nieuwe coalitie belangrijke keuzes doorschuift. Dat zou erop wijzen dat veel beleid nog moet worden gemaakt en niet is uitonderhandeld tijdens de coalitiebesprekingen. De twee leiders van PRO en D66, Zita Pels en Melanie van der Horst, zeiden daarop dat niet alle plannen expliciet in het akkoord zijn opgenomen. Zo wordt het groenbeleid dat is ingezet door het vorige college voortgezet.

Ook was er kritiek op het feit dat er 10.000 parkeerplaatsen worden geschrapt, dat parkeren duurder wordt en dat de toeristenbelasting stapsgewijs fors wordt verhoogd. Verder waren er vraagtekens bij de bouwagenda.