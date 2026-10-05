Sarah Jessica Parker heeft de kledingstukken van haar personage Carrie Bradshaw uit hitserie Sex and the City nooit in haar dagelijks leven gedragen. Dat vertelt de actrice in een interview met entertainmentblad People. De garderobe van het fictieve stijlicoon past volgens Parker niet bij haar eigen leven.

"Ik draag nooit meer iets van de kleding die ik in de serie droeg", aldus de 61-jarige Parker. "Ik heb het wel. Het is een archief, maar ik draag het nooit. Nooit gedaan", liet ze weten.

Volgens de actrice zijn er in de werkelijkheid grote verschillen tussen haarzelf en haar personage. "Het zou net zoiets zijn als rondlopen in het kostuum van Sarah Sanderson", zegt ze, verwijzend naar haar rol in de film Hocus Pocus uit 1993. "Het lijkt niet van toepassing op mijn leven."

Parker vertolkte Carrie Bradshaw van 1998 tot 2004 in de HBO-serie. Ze keerde later terug voor twee films en de vervolgserie And Just Like That.... Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, vertelt het verhaal van vier beste vriendinnen in New York.