Saskia Belleman en Jules van Dop starten misdaadpodcast

Rechtbank- en misdaadverslaggevers Saskia Belleman en Jules van Dop krijgen samen een misdaadpodcast, "gelanceerd" door Pauw & De Wit, meldt BNNVARA. In Belleman & Van Dop bespreken ze wekelijks het belangrijkste nieuws uit de rechtbank en de misdaadwereld.

"In mijn werk zie ik hoeveel er achter een strafzaak schuilgaat dat niet altijd in een nieuwsbericht past", schrijft Belleman. "In deze podcast kunnen Jules en ik langer stilstaan bij wat er in de rechtbank gebeurt en doorpraten met de mensen die een zaak van dichtbij meemaken."

De afleveringen zijn vanaf zaterdag wekelijks te beluisteren. In de eerste aflevering is advocaat Gerald Roethof te gast.