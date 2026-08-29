Nicole Kidman maakte 'spontane' videoclip met Troye Sivan

Nicole Kidman hoefde niet lang na te denken toen Troye Sivan haar opbelde of ze mee wilde doen in zijn videoclip van het nummer She's the Best. In gesprek met het Britse tijdschrift Attitude laat Kidman weten dat het een "spontane beslissing" was.

"Ik hou van hem. Ik ken hem al ontzettend lang. Hij belde me op en zei gewoon: 'doe je hier samen met mij aan mee?' Ik hoefde niet eens iets te lezen, ik had geen enkele informatie nodig, ik zei gewoon: 'ja! Ik doe mee!' Maar zo ben ik! Ik neem erg spontane beslissingen!", vertelt de 59-jarige actrice.

In de videoclip speelt Kidman een rijke vrouw in wie de zanger geïnteresseerd is. Op beelden is te zien hoe de twee zich in een dragclub bevinden. Het personage van Kidman kijkt naar het optreden van de 31-jarige Sivan en danst daarna kort met hem. Het nummer is een ode aan vrouwelijkheid, transvrouwen en de dragcommunity.

She's the Best is het titelnummer van Sivans vierde studioalbum. Het nieuwe album van de Australische zanger verschijnt op 9 oktober.