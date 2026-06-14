Rechtbankverslaggever Saskia Belleman maakt na het stoppen van RTL Tonight de overstap naar het BNNVARA-programma Pauw & De Wit. Een woordvoerder van BNNVARA bevestigt de samenwerking aan het ANP, na eerdere berichtgeving van kijkcijferanalist en mediakenner Tina Nijkamp.

Belleman zal in het nieuwe seizoen van het programma aanschuiven als rechtbankverslaggever. Ook ontwikkelt zij samen met Pauw & De Wit een wekelijkse podcast, aldus de omroep. Meer nieuws over de samenwerking volgt rond de start van het nieuwe seizoen van Pauw & De Wit.

Belleman schoof regelmatig aan bij RTL Tonight als rechtbankverslaggever. De talkshow van RTL 4 werd vrijdag voor het laatst uitgezonden.