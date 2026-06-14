KOPENHAGEN (ANP) - De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede editie van de Copenhagen Sprint gewonnen. De sprinter van Alpecin-Premier Tech was in de straten van Kopenhagen sneller dan de Deen Tobias Lund Andresen en de Australiër Sam Welsford. Danny van Poppel was de beste Nederlander op de vijfde plaats, Frits Biesterbos werd zevende.

De eendagswedstrijd ging zondag over een parcours van 228 nagenoeg vlakke kilometers van Roskilde naar de Deense hoofdstad. In Kopenhagen werden vijf rondes verreden op een lokaal circuit. Door een grote valpartij in de slotfase maakten sprinters als Dylan Groenewegen, Tim Merlier en Jordi Meeus geen aanspraak meer op de overwinning.

Het is de tweede Belgische zege in de Copenhagen Sprint. In 2025 won Meeus de eerste editie. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes zaterdag na de eerste ook de tweede editie.