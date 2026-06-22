SBS6 zet nieuwe realityshow met Jan Versteegh niet door

SBS6 zet het nieuw aangekondigde realityprogramma Vijf Dagen Vast niet door. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa Network na berichtgeving van De Telegraaf. Het programma van Jan Versteegh zou vanaf zaterdag 25 juli wekelijks te zien zijn.

Volgens de zegsman van het mediabedrijf is na evaluatie van de eerste draaiperiode besloten om niet door te gaan met Vijf Dagen Vast. Over waarom tot deze beslissing is gekomen, doet de woordvoerder geen uitspraken. De zender kijkt nog naar een passend alternatief voor het tijdslot.

In Vijf Dagen Vast zouden de deelnemers vijf dagen aan elkaar vastgeketend zitten en alles samen moeten doen. Eind mei kondigde SBS6 aan dat Jan Versteegh het nieuwe programma zou gaan presenteren. Versteegh presenteert momenteel het dagelijkse realityprogramma De Bondgenoten.