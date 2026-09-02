Scenarist Victor Miller is op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon maakte het overlijden van Miller bekend op Instagram. De schrijver werd vooral bekend als de geestelijk vader van de horrorserie Friday the 13th. Miller schreef het eerste deel in de langlopende horrorreeks en was daarmee verantwoordelijk voor het bedenken van de iconische filmmoordenaar Jason Voorhees en zijn onafscheidelijke hockeymasker.

Friday the 13th is een van de bekendste horrorseries uit de filmgeschiedenis. De films gaan over Jason, een kind dat tijdens een kamp in een meer verdrinkt. Zijn moeder neemt jaren later wraak en moordt de leiding van het kamp uit. Wanneer zij wordt onthoofd, herrijst Jason uit zijn waterige graf.

In totaal werden er tussen 1980 en 2009 twaalf films gemaakt. Zender Peacock komt binnenkort met een nieuwe rebootserie, die Crystal Lake heet. De serie is mede gebaseerd op een prequel die Miller schreef, maar die nooit werd gemaakt.

De scenarist werkte vaak samen met regisseur Sean Cunningham, die het eerste deel in de reeks regisseerde, onder meer aan de thriller A Stranger is Watching (1982). Daarnaast schreef Miller ook jarenlang mee aan de langlopende soapserie All My Children. Hiervoor ontving hij maar liefst drie Emmy Awards.