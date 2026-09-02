De Amerikaanse golflegende Tiger Woods gaat zijn verhaal aanpassen in een zitting over een verkeersongeluk waar hij vijf maanden geleden bij betrokken was. Dat blijkt volgens Amerikaanse media uit de rechtbankstukken van de zitting die woensdag plaatsvindt in Florida. Woods werd vijf maanden geleden aangehouden na een auto-ongeluk en claimde dat hij niet onder invloed had gereden.

Het is op basis van de stukken niet duidelijk of Woods nu gaat zeggen dat hij schuldig is aan rijden onder invloed. De 50-jarige Woods werd opgepakt in Florida nadat hij betrokken was bij een verkeersongeval. Woods, die met hoge snelheid kwam aanrijden, botste tegen een pick-uptruck. De golfer kon na het ongeluk zijn omgekantelde auto via de passagierskant verlaten. Bij het verkeersongeval raakte niemand gewond.

Woods werd na het ongeluk tijdelijk opgepakt op verdenking van rijden onder invloed. Hij verklaarde echter dat hij hier niet schuldig aan was. De blaastest die de politie ter plaatse afnam, leverde niets op. Maar een urinetest wilde Woods niet doen. De sportlegende kon de gevangenis verlaten nadat hij een borgsom had betaald.