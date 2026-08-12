Rosario Dawson heeft een scène opgenomen voor Spider-Man: Brand New Day, maar die heeft de uiteindelijke film niet gehaald. De Amerikaanse actrice, die in meerdere Marvel-series verpleegster Claire Temple speelde, noemt zichzelf volgens Rolling Stone daarom gekscherend "een afgedankte Spider-Man".

De 47-jarige Dawson hoopt dat ze in de toekomst alsnog als Claire Temple terugkeert. "Omdat iedereen in de film zit, betekent het nog steeds dat mijn personage zich ergens in datzelfde universum bevindt, en dat vind ik geweldig", zei ze. "Dus ik hoop dat ik ooit nog eens Claire mag spelen."

Dawson speelde Claire voor het eerst in Daredevil in 2015 en was later ook met het personage te zien in onder meer Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist en The Defenders.

In Brand New Day moet Spider-Man leren leven in een wereld waarin zijn vrienden niet meer weten wie hij is. De hoofdrollen worden gespeeld door Tom Holland en Zendaya.