De Schatkamer, het digitale archief van Beeld & Geluid waar meer dan 700.000 programma's terug te vinden zijn, is in een maand tijd meer dan één miljoen keer bezocht. Dat laat directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer donderdag weten aan het ANP. Het gaat om één miljoen bezoeken vanaf verschillende apparaten. "Dus als jij elke dag inlogt vanaf je laptop of smartphone, is dat één bezoeker", verduidelijkt een woordvoerder.

Het streven van het mediamuseum in Hilversum was om in een jaar tijd 500.000 bezoekers naar het archief te trekken. Dat aantal was al in drie dagen tijd bereikt, meldt de directeur: "Structureel grasduinen dagelijks duizenden Nederlanders door de enorme collectie."

De series die tot nu toe het meest worden opgevraagd zijn Floris (1969), Swiebertje (1955-1975) en Q&Q (1974-1976). De meest opgevraagde aflevering in het archief is Het gestolen kasteel, de eerste aflevering van ridderserie Floris die op 5 oktober 1969 voor het eerst te zien was. De andere twee programma's die in de top 5 staan, zijn Kopspijkers (1998-2005) en Kreatief met Kurk (1993-1994). Beeld & Geluid deelt overigens niet hoe vaak de verschillende series zijn opgevraagd.

André van Duin

Binnen de Schatkamer is de personenpagina van André van Duin met afstand de drukst bezochte pagina. De komiek en presentator wordt in de zoekopdrachten gevolgd door presentator Willem Ruis (1945-1986) en de onlangs overleden kunstenaar Wim T. Schippers. Het In Memoriam over Schippers trok na zijn overlijden veel bekijks: er werd duizenden keren op zijn naam gezocht, waardoor het aantal kliks op programma's als Hoepla (1967), De Fred Haché Show (1971-1991) en ook het legendarische radioprogramma Ronflonflon (1984-1992) fors toenam.

Beeld & Geluid kreeg naar eigen zeggen "ontzettend veel positieve en mooie reacties" sinds de lancering van de Schatkamer. Ook reageerden opvallend veel familieleden die in het archief een overleden ouder plotseling weer hoorden of zagen.