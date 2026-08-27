Schietpartijen, achtervolgingen en meer in nieuwe beelden GTA VI

Rockstar heeft donderdagavond de eerste uitgebreide gameplaybeelden getoond van de langverwachte videogame Grand Theft Auto VI. De 26 minuten lange video was als onderdeel van een samenwerking met Netflix exclusief via de streamingdienst te zien. Het is voor het eerst dat er officiële beelden van het spel zijn gedeeld, nadat afgelopen tijd via lekken al meerdere malen ongeverifieerde beelden naar buiten waren gekomen.

GTA VI, de opvolger van het vijfde deel uit 2013, speelt zich af in een fictieve versie van de Amerikaanse staat Florida. In de game heeft de speler de controle over hoofdpersonen Jason Duval en Lucia Caminos. Hiermee kun je vrij bewegen in een open wereld en diverse (criminele) activiteiten verrichten. In de getoonde beelden is bijvoorbeeld te zien dat je - naast mensen beroven, neerschieten en auto's stelen en besturen - ook honden kunt aaien, tv kunt kijken, sporten, zwemmen, roken en kunt feesten in clubs. In de video gaan de hoofdrolspelers op verschillende missies waarbij ze in grote schietpartijen terechtkomen en aan de politie moeten ontsnappen.

In aanloop naar de special op Netflix lekten online meerdere beelden uit met vermeende gameplay van GTA VI. Ontwikkelaar Rockstar zei in een verklaring de lekken te betreuren en bood excuses aan voor de vertraging van het spel. De game is al enkele malen uitgesteld, maar verschijnt nu definitief op 19 november dit jaar.