Ajax verslaat Sion en staat in hoofdtoernooi Conference League

AMSTERDAM (ANP) - Ajax staat in het hoofdtoernooi van de Conference League. De club won ook de thuiswedstrijd tegen FC Sion (5-3), na een zege vorige week in Zwitserland (2-4).

Youri Baas schoot Ajax na een minuut op voorsprong. Vervolgens profiteerde Winsley Boteli van slecht verdedigen van Youri Regeer en een fout van doelman Marc ter Stegen. Davy Klaassen en Tolu Arokodare schoten de thuisploeg nog voor rust op voorsprong (3-2).

Arokodare en de ingevallen Oliver Edvardsen lieten de voorsprong van Ajax in de eerste tien minuten van de tweede helft verder oplopen (5-2). Ajax verzuimde in het laatste halfuur met veel invallers vaker te scoren. Boteli maakte in de slotminuut zijn derde doelpunt.