Schilderijen gemaakt door de overleden acteur Peter Faber worden in december tentoongesteld in een nieuwe expositie in Sociëteit De Kring in Amsterdam, zo meldt de Peter Faber Stichting. De expositie Peter Faber - een eerbetoon is vanaf 18 december tot en met 31 januari te zien. De werken zijn te koop en de opbrengst gaat naar Fabers stichting.

Faber overleed op 6 augustus op 82-jarige leeftijd. Hij was zestig jaar actief als acteur en speelde onder meer in Soldaat van Oranje, Max Havelaar en Schatjes! Ook won hij tweemaal de toneelprijs Louis d'Or. Naast zijn acteerwerk hield Faber zich bezig met schilderen.

In zijn atelier in Amsterdam maakte hij kleurrijke schilderijen met onder meer gezichten, dieren, bloemen en harten. Tijdens de expositie zijn ook kunstwerken te zien van (ex-)gedetineerden die onder begeleiding van de stichting kunst hebben gemaakt via het project Faber Art - Made in Prison.

Faber richtte in 2008 de Peter Faber Stichting op, die zich onder meer inzet voor jongeren en gedetineerden met creatieve projecten. Zijn zoon Jesse zet het werk van de stichting voort.