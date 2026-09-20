Schotveld en Wahl winnen Beste Boek voor Jongeren 2026

Janneke Schotveld en de Duitse schrijver Caroline Wahl hebben zondag het Beste Boek voor Jongeren 2026 gewonnen, zo heeft boekenkoepel CPNB bekendgemaakt. Schotveld won met Zusje in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig. Wahl kreeg de prijs voor Windkracht 17 in de categorie Vertaald, samen met vertaler Ymke van der Staay.

De winnaars werden gekozen door een jury van vijf jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Zij maakten hun keuze uit een shortlist die eerder was samengesteld door een vakjury. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens Boekfest in Utrecht.

Zusje is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Rifka Mels. Het boek gaat over een jonge vrouw die worstelt met haar seksuele geaardheid, haar strenggelovige opvoeding en een familiedrama. Schotveld is vooral bekend van de kinderboekenreeks Superjuffie. Zusje is haar eerste boek voor jongeren.

In Windkracht 17 van Wahl gaat de 20-jarige Ida na het overlijden van haar alcoholverslaafde moeder naar het Duitse eiland Rügen. Ze kampt met verdriet en schuldgevoelens en probeert daar haar leven weer op te bouwen.