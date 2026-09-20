Brobbey scoort drie keer voor verliezend Sunderland

MANCHESTER (ANP) - Brian Brobbey meldt zich maandag met vermoedelijk veel vertrouwen bij het Nederlands elftal. De 24-jarige aanvaller van Sunderland scoorde liefst drie keer in de uitwedstrijd tegen koploper Manchester City. Genoeg voor een positief resultaat was het niet, want Manchester City maakte vijf doelpunten: 5-3.

De eerste treffer van Brobbey was de mooiste. In de twaalfde minuut gaf Enzo Le Fee een pass door het centrum van de verdediging. Brobbey nam de bal in de loop met rechts aan en werkte vervolgens ook met rechts af: 1-1. Kort daarvoor had Enzo Fernández Manchester City uit een vrije trap op voorsprong gebracht.

Rayan Cherki maakte na een klein half uur de 2-1, waarna Brobbey in de 33e minuut van dichtbij de 2-2 kon binnentikken. Manchester City ging dankzij een treffer van Antoine Semenyo alsnog met een voorsprong rusten.

Derde treffer

Semenyo zorgde in de 57e minuut ook voor de 4-2. Brobbey liep zich enkele minuten later goed vrij, zodat hij zijn derde treffer kon maken: 4-3. Erling Haaland gleed in de 82e minuut de 5-3 binnen.

Manchester City is na vijf speelronden als enige club nog zonder puntenverlies in de Premier League. Regerend landskampioen Arsenal leed zaterdag bij Brighton & Hove Albion het eerste puntenverlies: 3-0.

Sunderland, waar naast Brobbey ook doelman Robin Roefs meedeed, staat op de veertiende plaats met 4 punten.