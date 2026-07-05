Schrijfster en columniste Marjan Berk is zondag in Amsterdam overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Berk, die op 11 juli 94 jaar zou zijn geworden, schreef tientallen boeken en was jarenlang columnist. In 1994 won zij een Gouden Televizier-Ring voor de televisieserie Vrouwenvleugel.

Berk begon haar carrière als actrice en cabaretière. Ze stond onder meer op het toneel bij Wim Kan, Lurelei en Jaap van der Merwe. Later legde zij zich toe op het schrijven van boeken, columns en scenario's voor radio en televisie.

In 1994 won Berk een Gouden Televizier-Ring voor de 66-delige televisieserie Vrouwenvleugel. Als schrijfster verwierf zij bekendheid met boeken als Nooit meer slank, Traangas, De feminist, Nooit te oud, Teflon baby en De leukste oma van de wereld. Tijdschrift Opzij noemde haar ooit "de koningin van het lichte boek".

Daarnaast schreef Berk vanaf de jaren tachtig columns voor onder meer het Utrechts Nieuwsblad, de Provinciale Zeeuwse Courant, de Gaykrant, Margriet, het AD en Mokum Magazine. Tot voor kort was zij daarmee de oudste actieve columniste van Nederland.

In november vorig jaar verscheen haar laatste boek, Hofdames. Verhalen uit een eigenzinnig Amsterdams hofje, over het historische Occohofje in Amsterdam, waar zij sinds 2016 woonde.

Marjan Berk laat vijf kinderen, acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen na.