Schrijfster Marjan Berk maakte met Vrouwenvleugel "een iconische serie vanuit het vrouwelijke perspectief". Dat stelt regisseur Will Koopman, die de serie in de jaren negentig twee seizoenen maakte, in een reactie op het overlijden van Berk.

Vrouwenvleugel ging over het wel en wee van de gedetineerden in een vrouwengevangenis. "De serie werd erg goed bekeken", herinnert Koopman zich. "Het was geweldig geschreven vanuit het vrouwelijke perspectief. En met vernieuwende woorden." Zo werd in de serie het woord 'kutwijf' gebezigd, wat toentertijd op televisie niet gebruikelijk was. "Marjan Berk heeft de Nederlandse taal onmiskenbaar verrijkt."

Koopman werkte twee jaar aan de serie met Berk, onder meer in het seizoen dat Vrouwenvleugel de Gouden Televizier-Ring won. "De hele week draaiden we in Luxemburg de afleveringen. Dan ging je zaterdagavond naar huis en hoorde de volgende dag bij de bakker dat iedereen het over de nieuwste aflevering had."