Schrijfster Red, White & Royal Blue: vervolgfilm stuk pikanter

De schrijfster van Red, White & Royal Blue heeft verklapt dat de vervolgfilm "spicier" wordt. Casey McQuiston, medeschrijfster van de tweede film en auteur van het originele boek, zei dit tijdens een evenement van Prime Video.

"Ik zou zeggen dat het een stuk pikanter is dan de eerste film. De intimiteit is op een manier versterkt die echt prachtig is en erg leuk is om naar te kijken." McQuiston hoopt dat ze "geen problemen" krijgt, nu ze iets van de film verklapt.

Red, White & Royal Blue is gebaseerd op de LGBTQ-roman van de schrijfster uit 2019. De eerste film verscheen in 2023 bij Prime en gaat over de romance tussen de zoon van de Amerikaanse president (Taylor Zakhar Perez) en een Britse prins (Nicholas Galatzine). Het vervolg Red, White & Royal Wedding werd in 2024 aangekondigd.