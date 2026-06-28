Marokkaanse bondscoach: ons plan niet alleen op Brobbey gericht

GUADALUPE (ANP) - Het Marokkaanse voetbalelftal is in de zestiende finales van het wereldkampioenschap tegen Nederland beducht voor Brian Brobbey, die tot dusverre drie keer scoorde. "Ik ken hem nog van de Future Cup. Hij was toen ook al goed, had een groot lichaam en was sterk. We hebben een plan, maar dat is niet alleen op hem gericht", zei bondscoach Mohamed Ouahbi op een persconferentie in het Monterrey Stadium in Guadalupe.

De Future Cup is een groot internationaal jeugdtoernooi dat Ajax organiseert. Ouahbi had in het verleden de jeugd van Anderlecht onder zijn hoede.

Marokko staat op de zesde plaats op de wereldranglijst en Nederland op de zevende. "Het maakt mij niet uit of wij favoriet zijn of zij. Het gaat erom wat er op het veld gebeurt. Tot nu toe hebben we goed gespeeld. De tegenstanders respecteren ons. Natuurlijk respecteren wij Nederland ook. Nederland is een groot voetballand", aldus Ouahbi.