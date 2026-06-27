Schrijfster The Princess Diaries positief over script derde film

Meg Cabot, de schrijfster van de boekenreeks The Princess Diaries, is erg positief over scripts voor de derde filmbewerking die ze heeft gelezen. Dat zei de schrijfster in een gesprek met The Hollywood Reporter.

Het eerste boek uit de reeks werd in 2001 verfilmd, met hoofdrollen voor Anne Hathaway en Julie Andrews. In 2004 verscheen een tweede film en in 2024 werd duidelijk dat een derde deel in de maak is. "Er wordt al heel lang over gesproken. Er zijn veel scripts geweest en ik denk dat het script dat ik recent heb gelezen mijn favoriet is. Hopelijk wordt dat daadwerkelijk gebruikt", zegt Cabot. "Het is een ontzettend leuk idee en ik sta er honderd procent achter."

The Princess Diaries was in 2001 het filmdebuut voor de nu 43-jarige Hathaway. Wanneer het derde deel moet verschijnen, is nog altijd niet bekendgemaakt.