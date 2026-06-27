TT Festival Assen meerdere keren stilgelegd om onweersbuien

Het programma tijdens het TT Festival in Assen is zaterdagavond meerdere keren stilgelegd vanwege onweer. Onder meer een optreden van Danny Vera werd afgelast.

De organisatie meldde rond 23.00 uur dat het programma op de mainstage stil lag en dat gold ook voor attracties als het reuzenrad. Eerder op de avond werd het programma ook al stilgelegd vanwege het weer.

Het KNMI gaf eerder voor het hele land code oranje af vanwege zware onweersbuien. Ook elders in het land heeft het weer geleid tot annuleringen van concerten en evenementen. In Amsterdam werd een concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion voortijdig gestopt vanwege het slechte weer.