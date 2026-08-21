Schrijver en journalist Martin Schouten (88) overleden

Schrijver en journalist Martin Schouten is op 15 augustus overleden. Dat deelt zijn familie vrijdag in een annonce in de Volkskrant. Schouten werd 88 jaar oud.

Schouten schreef in de jaren zestig en zeventig vooral over jazz- en bluesmuziek, onder meer voor het Algemeen Handelsblad, de Haagse Post en NRC Handelsblad. In 1983 stapte hij over naar de Volkskrant, waar hij vrijwel uitsluitend over toneel schreef. Volgens de Theaterkrant "werden zijn oordelen gevreesd".

De journalist schreef zelf ook twee toneelstukken: Ermelo en Welkom in Shanghai, die Toneelgroep Centrum in de jaren tachtig opvoerde. In 2003 werd Schouten curator van het Nederlands-Vlaams Theaterfestival. Ook schreef hij lange tijd een theaterdagboek voor de Theatermaker, de voorloper van de Theaterkrant.