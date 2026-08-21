The Odyssey verbreekt ook R-ratingrecord van Deadpool & Wolverine

The Odyssey heeft opnieuw een record verbroken, meldt studio Universal volgens Amerikaanse media. De film van regisseur Christopher Nolan heeft nu de hoogste opbrengst ooit voor een film met een zogenoemde R-rating, een van de strengste leeftijdskeuringen die een Amerikaanse film kan krijgen. Jongeren onder de 17 jaar oud mogen een film dan alleen met een volwassene bezoeken.

Het is ongebruikelijk voor grote, dure blockbusters om een R-rating te krijgen. The Odyssey, waarin veel geweld te zien is, bracht desondanks wereldwijd tot nu toe 1,35 miljard dollar op. Daarmee is de film Deadpool & Wolverine gepasseerd, die een opbrengst van 1,33 miljard had. Ryan Reynolds, die de rol van Deadpool vertolkte, feliciteerde The Odyssey met het record op X.

De R-rating van The Odyssey geldt ook in Nederland, waardoor bioscopen jongeren onder de 16 jaar niet mogen toelaten. De film brak op de eerste dag in Nederland al een record, door 100.000 kaartjes te verkopen. Daarmee versloeg het Deadpool & Wolverine. The Odyssey trok in Nederland een miljoen kijkers in de eerste drieënhalve week.

The Odyssey is een verfilming van het gelijknamige werk van de Griekse dichter Homerus over de tocht van koning Odysseus naar huis na de Trojaanse Oorlog. Hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson en Charlize Theron. De Odyssey is de succesvolste film van Christopher Nolan tot nu toe en was na twee weken al de meest succesvolle IMAX-film ooit. In IMAX-zalen kunnen bezoekers films op een groter doek scherper zien. Ook zijn de geluidsinstallaties in dit soort zalen beter.