Scott Foley keert terug in het tweede seizoen van de reboot van ziekenhuisserie Scrubs. Volgens Deadline zal Foley in de tweede reeks weer te zien zijn als marien bioloog Sean Kelly. Kelly was een van de populaire personages in de oorspronkelijke serie.

Scrubs keerde eerder dit jaar na zestien jaar terug op televisie. In het vervolg komen oude bekenden uit het origineel terug en spelen ook nieuwe personages mee.

Foley heeft het trouwens druk. De acteur had het afgelopen seizoen ook een vaste rol in de politieserie Will Trent. Ook was Foley te zien in het zevende deel van hitserie Scream.