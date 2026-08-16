Sneeuwman Olaf krijgt in Frozen 3 een vriendin. Dit is een van de verrassingen die de makers van de film dit weekend bekendmaakten op de Disney-conferentie D23 in Californië. Zijn sneeuwvriendin heet Samantha. Ook is verklapt dat de personages Anna en Kristoff in het huwelijk treden en dat er een nieuwe schurk wordt geïntroduceerd.

Het derde deel moet eind 2027 in de bioscopen te zien zijn. Alle vaste stemacteurs keren terug, onder wie Kristen Bell als Anna, Idina Menzel als Elsa, Jonathan Groff als Kristoff en Josh Gad als Olaf. Disney-baas Bob Iger verklapte ook dat de studio ondertussen al werkt aan een vierde deel in de reeks, al is niet duidelijk wanneer deze film klaar moet zijn.

De eerste Frozen-film ging in 2013 draaien. Het verhaal gaat over de prinsessen Elsa en Anna. Elsa heeft speciale krachten waarmee ze ijs en sneeuw kan creëren. De film bracht wereldwijd meer dan 1,2 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) op en won onder meer twee Oscars. Frozen 2 kwam uit in 2019 en bracht meer dan 1,4 miljard dollar op. In Disneyland Parijs is dit voorjaar een heel themagebied rond de film geopend.