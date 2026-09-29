Sean 'Diddy' Combs mogelijk nog eerder uit de gevangenis

Sean 'Diddy' Combs komt volgens Amerikaanse media mogelijk nog eerder op vrije voeten. Zijn vrijlating is volgens de overheidsinstantie Bureau of Prisons, die verantwoordelijk is voor de gevangenissen in de Verenigde Staten, weer twee weken vervroegd. Naar verwachting mag de rapper op 21 januari 2028 uit de gevangenis.

In augustus werd bekend dat de Amerikaan, die vorig jaar oktober werd veroordeeld tot ruim vier jaar celstraf voor het aanzetten tot prostitutie, mogelijk vanaf 20 februari 2028 vrijgelaten zou worden. Dat werd begin september met twee weken vervroegd en dat is nu weer gebeurd.

Het is onduidelijk waarom er zoveel wordt geschoven met de vrijlating van de 56-jarige rapper. Aanvankelijk zou hij in mei 2028 de gevangenis mogen verlaten. Sinds zijn veroordeling is de datum zowel naar voren als weer terug naar achteren verschoven.