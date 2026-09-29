Engeland boekt bij Tsjechië eerste zege in Nations League

PRAAG (ANP) - Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië, dat lang met tien man speelde.

Engeland had de eerste wedstrijd in eigen huis met 3-2 verloren van wereldkampioen Spanje. Tsjechië was geklopt door Kroatië (1-2).

Beide ploegen kregen in de beginfase kansen, maar een overtreding van Pavel Šulc op Elliot Anderson veranderde de wedstrijd. De Tsjech kreeg aanvankelijk geel, maar na ingrijpen van de VAR rood. Engeland kon het overwicht in de eerste helft niet meer omzetten in doelpunten.

Vlak na de rust zorgde Anthony Gordon op aangeven van Trent Alexander-Arnold met een kopbal voor de openingstreffer. Harry Kane schoot daarna laag in de rechterhoek de tweede treffer langs PSV-doelman Matěj Kovář.