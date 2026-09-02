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Sean Lennon voor de eerste keer vader geworden

02 sep , 7:30Entertainment
anp020926064 1
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Sean Lennon en zijn vriendin Charlotte Kemp Muhl hebben een zoontje gekregen. Zij kondigden de geboorte aan op Instagram.
"We hebben een mens gemaakt!", schrijft de moeder bij een foto. "Het slaaptekort draagt alleen maar bij aan het surrealisme. Tips voor goede boertechnieken zijn welkom. Ik laat hem naar Aphex Twin en Stravinsky luisteren." Sean Lennon deelt bij een andere foto de naam van de jongen: Aurelius.
Aurelius is het eerste kleinkind van Yoko Ono en John Lennon. Sean Lennon is over het algemeen heel terughoudend in het delen van informatie over zijn privéleven.
Hij ontmoette zijn vriendin in 2005 op het festival Coachella. Lennon zet zich in om de nalatenschap van zijn vader en The Beatles, waar John Lennon deel van uitmaakte, te bewaken en te conserveren. Zijn vader werd in 1980 vermoord.
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