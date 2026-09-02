De Griekse prins Philippos en prinses Nina zijn voor het eerst ouders geworden. Hun zoon, Kimon Thomas Konstantinos, kwam op 27 juli ter wereld via een draagmoeder in de Verenigde Staten. "Nina en Philippos koesteren deze eerste kostbare weken samen met Kimon en zijn ontzettend gelukkig dat zij dit nieuwe hoofdstuk in hun gezinsleven met hun zoon mogen beginnen", meldt het Griekse hof.

In de verklaring laat het hof weten dat de prins en prinses dankbaar zijn voor de manier waarop zij hun kind mochten verwelkomen. "Nina en Philippos betuigen hun oprechte dank aan de draagmoeder en haar familie voor hun begeleiding tijdens deze bijzondere reis. Ook bedanken zij het medische team en de betrokken professionals voor hun zorg en steun", is te lezen in het statement.

Philippos en Nina hebben hun zoon vernoemd naar beide vaders. Thomas is de vader van prinses Nina en Konstantinos is afgeleid van Constantijn, de vader van prins Philippos.

Philippos is de jongste zoon van de in 2023 overleden koning Constantijn, de laatste koning van Griekenland, en koningin Anne-Marie. Zijn tantes zijn koningin Sofía van Spanje en de Deense koningin Margrethe. Daarmee is de prins een volle neef van de Spaanse koning Felipe en koning Frederik van Denemarken. Griekenland schafte in 1974 na een referendum de monarchie af.