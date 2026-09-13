Sean Penn heeft kritiek geuit op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om ontwikkelingsorganisatie USAID te ontmantelen. De acteur en filmmaker spreekt in een interview met Vanity Fair over "dood door nalatigheid".

Penn doet de uitspraken naar aanleiding van de documentaire Black Sunflowers, waarvan hij uitvoerend producent is. De film van regisseur Marcus Haney volgt jonge Oekraïners tijdens de oorlog met Rusland en laat onder meer de gevolgen zien van het wegvallen van Amerikaanse hulp.

Op de vraag of het stopzetten van USAID volgens hem tot de grootste misstanden van Trumps presidentschap behoort, antwoordt Penn dat "dood door nalatigheid" een milde omschrijving zou zijn. De acteur zegt ook dat hij graag zou zien dat Trumps dochter Ivanka en haar man Jared Kushner de documentaire bekijken. Volgens Penn is de film niet bedoeld als aanval op de Amerikaanse president, maar hoopt hij dat de verhalen van de jonge Oekraïners mensen aan het denken zetten.

Penn zet zich sinds het begin van de Russische invasie geregeld in voor Oekraïne.