VEENENDAAL (ANP) - Jhon van Beukering is niet langer assistent-trainer van GVVV. Het bestuur van de voetbalclub uit Veenendaal besloot de oud-spits van onder meer Feyenoord, NEC en Vitesse te ontslaan na wangedrag tijdens de wedstrijd tegen IJsselmeervogels van zaterdag. Ook zijn broer, hoofdtrainer Dennis van Beukering, is ontslagen.

Het ging zaterdag tijdens het duel in de tweede divisie mis tijdens de rust. IJsselmeervogels-speler Quiermo Dumay werd in de spelerstunnel belaagd en verloor bij een klap enkele tanden. Volgens IJsselmeervogels was Jhon van Beukering de dader. De club uit Bunschoten-Spakenburg weigerde verder te spelen, waarna de scheidsrechter het duel staakte.

"GVVV is diep geschokt door de gebeurtenissen die zaterdagmiddag tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels hebben plaatsgevonden. Geweld past op geen enkele wijze binnen onze vereniging en binnen de waarden waar GVVV voor staat. Wij nemen nadrukkelijk afstand van iedere vorm van fysiek geweld, zowel binnen als buiten het voetbalveld", aldus het bestuur van GVVV op de clubwebsite.

"Het bestuur heeft direct na afloop van de wedstrijd actie ondernomen en is een zorgvuldig onderzoek gestart naar de gebeurtenissen en de rol van de betrokkenen. Op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is, heeft het bestuur besloten dat onze hoofdtrainer Dennis van Beukering en assistent-trainer Jhon van Beukering per direct geen werkzaamheden meer voor GVVV verrichten. Daarnaast is het bestuur tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende basis bestaat om de samenwerking met hen voort te zetten. De formele en contractuele afwikkeling hiervan vindt zorgvuldig en rechtstreeks met de betrokkenen plaats. In het belang van het onderzoek, de betrokken personen en eventuele procedures doet GVVV hierover op dit moment geen verdere mededelingen."