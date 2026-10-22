Sebastian Koch en Toni Servillo in nieuwe schaakfilm

De Duitse acteur Sebastian Koch en de Italiaanse acteur Toni Servillo gaan de hoofdrollen spelen in de nieuwe film The Lüneburg Variation. De thriller gaat over twee schakers en wordt geregisseerd door de Italiaanse oscarwinnaar Gabriele Salvatores, meldt Variety.

De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Italiaanse schrijver Paolo Maurensig. Het verhaal draait om een vete tussen twee tegenstanders die ruim veertig jaar duurt en wordt uitgevochten op een schaakbord.

Koch is in Nederland vooral bekend van zijn rol in Zwartboek en de Videoland-serie Máxima. De opnames van The Lüneburg Variation zijn inmiddels begonnen in de Italiaanse stad Triëst en vinden ook plaats in Rome. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.