Macron verbiedt demonstraties door andere partijen dan vakbonden

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron verbiedt komende dagen demonstraties die niet zijn georganiseerd door vakbonden. Dat zegt het Franse staatshoofd na afloop van een ingelaste veiligheidsraad. Hij voegt eraan toe dat zijn regering "conclusies trekt" na de uit de hand gelopen demonstraties van afgelopen weekend.

Die landelijke protesten leidden op grote schaal tot confrontaties met de politie, maar ook tot vernielingen en plunderingen in steden als Marseille en Parijs. Ook ging het stadhuis van Limoges in vlammen op, een voorval waarvoor donderdag een tweede verdachte is gearresteerd, meldt France Info.

Voor zaterdag hebben meerdere groepen opgeroepen tot grootschalige demonstraties. Zo zijn de 'gilets jaunes', de gele hesjes, van plan landelijk de straat op te gaan. Ook vakcentrale CGT heeft demonstraties aangekondigd, evenals een scholierenvakbond.

Voorafgaand aan de demonstraties zal vrijdag nog eens een veiligheidsoverleg plaatsvinden, zo meldt France Info.