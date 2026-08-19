Sebastian Stan 'weet helemaal niets' over Avengers: Doomsday

Sebastian Stan heeft naar eigen zeggen geen idee wat er precies gebeurt in de film Avengers: Doomsday, die op 16 december in première gaat. De acteur, die de rol van The Winter Soldier speelt, zegt dat er losse scènes werden gefilmd en castleden het grote geheel niet mochten weten van filmstudio Marvel.

"Eerlijk gezegd weet ik er helemaal niets van", zegt de Amerikaan tegen de Franse krant Le Journal du Dimanche over de langverwachte superheldenfilm. "We hadden namelijk geen script. We filmden gewoon losse scènes." De 44-jarige acteur noemt het "een andere manier van werken" die zich steeds blijft ontwikkelen. "De producenten wilden niet dat we het in zijn geheel zouden lezen, om te voorkomen dat journalisten ons vragen zouden stellen", zegt hij lachend. "Ik houd me al vijftien jaar aan die regel, ik ben eraan gewend."

Zo kan Stan ook niets zeggen over zijn mogelijke rol in een andere superheldenfilm, namelijk The Batman: Part II van regisseur Matt Reeves. Online gaat het gerucht dat de acteur de rol van Harvey Dent, ook wel bekend als de schurk Two-Face, speelt. "Het mooie van dit vak is ook dat je mag meewerken aan projecten van deze omvang, waar ik als toeschouwer dol op ben. Op dit moment kijk ik erg uit naar The Odyssey van Christopher Nolan, die ziet er waanzinnig uit."